Hatay'da gıda ürünü satan işletmeler denetlendi

Hatay'da Kurban Bayramı öncesinde gıda ürünü satan işletmelerde denetim yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 15 ilçedeki denetimler fırın, pastane, kasap ve marketlerde sürdürüldü.



İşletmelerin hijyen şartlarını, üretim alanlarını ve mevzuata uygunluğunu kontrol eden ekipler, ürünlerin muhafaza koşullarını inceledi.



Denetimler Kurban Bayramı sonuna kadar devam edecek.

