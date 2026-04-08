Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emre Doğu, Burak Sami Şad
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Alim Öztürk (Dk. 38 Gökcan Kaya), Fofana (Dk. 76 Tunahan Ergül), Bruno, Loshaj (Dk. 59 Doğan Erdoğan), Mendes, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Atakan Çankaya, Koita (Dk. 59 Ahmet Emin Engin), Güray Vural
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Roshi (Dk. 90+4 Hakan Bilgiç), Rroca (Dk. 67 Halil Can Ayan), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ, Wellington, Ezeh (Dk. 82 Diaby), İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), Süleyman Luş (Dk. 67 Ali Dere), Fernandes
Gol: Dk. 47 İshak Karaoğul (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 25 Rroca, Dk. 31 Wellington, Dk. 52 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 Alim Öztürk, Dk. 52 Loshaj, Dk. 65 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK)
