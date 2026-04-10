Isparta'da şehit çocuğu için sürpriz doğum günü programı yapıldı

Isparta'da, şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in 7 yaşına giren oğlu Bircan'a emniyet müdürlüğünde doğum günü sürprizi yapıldı.



Kuzey Irak'ta 11 Haziran 2023'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in oğlu için İl Emniyet Müdürlüğü'nde doğum günü programı hazırlandı.



Doğum günü pastasını kesen Bircan Şahin, kendisine hediyeler veren İl Emniyet Müdürü Erdem Bilici ve polislere teşekkür etti.



Şehidin eşi Deniz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.



Polis ekiplerine teşekkür eden Şahin, "Oğlum çok mutlu oldu. Allah ayaklarına taş değdirmesin, onlara çok şey borçluyuz. Oğlumun da onların yolundan gitmesini istiyorum." dedi.



Doğum günü kutlanan Bircan Şahin ise polis olmayı çok istediğini belirtti.

