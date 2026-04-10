Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da şehit çocuğu için sürpriz doğum günü programı yapıldı

        Isparta'da, şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in 7 yaşına giren oğlu Bircan'a emniyet müdürlüğünde doğum günü sürprizi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 17:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzey Irak'ta 11 Haziran 2023'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in oğlu için İl Emniyet Müdürlüğü'nde doğum günü programı hazırlandı.

        Doğum günü pastasını kesen Bircan Şahin, kendisine hediyeler veren İl Emniyet Müdürü Erdem Bilici ve polislere teşekkür etti.

        Şehidin eşi Deniz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

        Polis ekiplerine teşekkür eden Şahin, "Oğlum çok mutlu oldu. Allah ayaklarına taş değdirmesin, onlara çok şey borçluyuz. Oğlumun da onların yolundan gitmesini istiyorum." dedi.

        Doğum günü kutlanan Bircan Şahin ise polis olmayı çok istediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Diyaliz sonrası 1 ölüm ve 12 yaralanmada dava açıldı!
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        "Evinizde büyü var" diyerek vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı "Beni...
        Babasının desteğiyle başladı, 14 yaşında Türkiye şampiyonluğuna uzandı 14 y...
        Isparta'da 30 bin örnekli böcek koleksiyonu bilimsel çalışmalara katkı sağl...
        Isparta Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarla tiyatroseverlerle buluşacak
        Isparta'da yılkı atları dronla görüntülendi
        Egzoz patlatan araca 16 bin TL ve trafikten men cezası