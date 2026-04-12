Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Geleceğin uçak teknisyenleri Isparta'da yetişiyor

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, havacılık sektörü için nitelikli teknik personel yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulda uçak elektroniği ile uçak gövde-motor alanlarında eğitim alan öğrenciler, uçak teknisyenliği ve uçuş emniyeti gibi kritik alanlarda donanım kazanıyor. Mezunlar, uçak gövde-motor teknisyenliği ya da uçak elektroniği alanlarında kariyer yapabiliyor.

        Alan Şefi Ezgi Eylem Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıfta temel dersleri aldıktan sonra 10'uncu sınıfta ilgi ve yeteneklerine göre alan seçimi yaptıklarını söyledi.

        Kaymak, "Uçak elektroniği alanında uçuş kontrol, haberleşme ve navigasyon sistemleri eğitimi veriyoruz. Uçak gövde-motor alanında ise yapısal bölümler, mekanik aksam ve motor sistemlerine odaklanıyoruz." dedi.

        Havacılık sektörünün hızla büyüdüğünü vurgulayan Kaymak, artan uçak sayısıyla teknik personel ihtiyacının da yükseldiğine dikkati çekerek, "Bir uçağın güvenli şekilde uçabilmesi için farklı alanlarda çalışan çok sayıda teknisyen görev alıyor. Bu nedenle sektörde ciddi bir ara eleman ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

        Mezunların iş imkanlarının geniş olduğunu belirten Kaymak, öğrencilerin modül sınavlarıyla lisanslı teknisyen olarak çalışma hayatına başlayabildiğini, ayrıca havalimanları, bakım merkezleri ve savunma sanayisinde istihdam edilebildiğini kaydetti.

        Öğrencilerden Cengiz Türkan, havacılığa olan ilgisi nedeniyle okulu tercih ettiğini belirterek, "Stajımı TUSAŞ’ta yaptım, yurt dışı deneyimi de kazandım. İleride uçak teknolojileri ya da mühendislik alanında eğitim alarak bu sektörde ilerlemek istiyorum." diye konuştu.

        Sude Özkurt da havacılık alanında kadınların daha fazla yer alması gerektiğini dile getirerek, "Zor bir alan gibi görünse de kadınların da başarılı olabileceği bir meslek. Bu sektörde kadın dokunuşunun önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

