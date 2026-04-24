Kastamonu'da devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Y.K. yönetimindeki 19 AEC 535 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Yazıçam mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan S.K. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.