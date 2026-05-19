Kastamonu'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.



Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için katılımcılar Kışla Parkı'nda toplandı. Daha sonra buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.



Sağanak altında gerçekleştirilen yürüyüşe Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği de eşlik etti.



Komandolar, "En büyük Türk, Atatürk", "Vatan sana canım feda", "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla yürüdü.



Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



Etkinliğe, Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

