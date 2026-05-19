        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

        Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için katılımcılar Kışla Parkı'nda toplandı. Daha sonra buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

        Sağanak altında gerçekleştirilen yürüyüşe Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği de eşlik etti.

        Komandolar, "En büyük Türk, Atatürk", "Vatan sana canım feda", "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla yürüdü.

        Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Etkinliğe, Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

