        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Küre'den kısa kısa

        Küre'den kısa kısa

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Küre'den kısa kısa

        Kastamonu’nun Küre ilçesinde çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından sinema kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı", Küre'de öğrencilerle buluştu.

        İlçe genelindeki öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar beyaz perde deneyimi yaşayarak keyifli anlar geçirdi.

        Çocukların kültür ve sanatla erken yaşta tanışmalarını hedefleyen proje kapsamında öğrencilere çeşitli film gösterimleri sunuldu.

        Yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, benzer faaliyetlerin ilçede devam edeceğini ifade etti.

        - İçme suyu alt yapısı güçlendiriliyor

        İlçede içme suyu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan şebeke yenileme çalışmaları kapsamında saha uygulamalarına başlandı.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su kayıplarının azaltılması ve daha sağlıklı içme suyunun vatandaşlara ulaştırılması amaçlanıyor.

        Yetkililer, çalışmalar süresince zaman zaman su kesintilerinin yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

        Açıklamada, yaşanabilecek su kesintileri nedeniyle vatandaşlardan özür dilenirken, gösterilecek anlayış için teşekkür edildi.


        - Mobil kan bağış aracına ziyaret

        Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ile birlikte Türk Kızılay Mobil Kan Bağış Aracını ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Çakır, kan bağışının hayati önemine dikkat çekti.

        - Güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde, güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı "Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

        Kaymakamlıkta, Kaymakam Hasan Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde mevcut güvenlik durumu değerlendirilirken, kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

        Çakır, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaparak, ilgili birimlerin iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin ilçedeki huzur ve güven ortamına önemli katkı sağladığını ifade etti.

        Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Toplantıya, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Hasan Hüseyin Kara, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Öktem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutukla...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutukla...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Türkiye'nin lezzetleri Kastamonu'da buluştu, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi
        Türkiye'nin lezzetleri Kastamonu'da buluştu, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi
        Rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden kursiyer askerin cenazesi Adli Tıp...
        Rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden kursiyer askerin cenazesi Adli Tıp...
        Mesai arkadaşlarını yaralayan güvenlik görevlisi: "Öldürmek isteseydim zate...
        Mesai arkadaşlarını yaralayan güvenlik görevlisi: "Öldürmek isteseydim zate...
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri "Mutlu kalpler" etkinliğinde özel gerek...
        Kastamonu'da üniversite öğrencileri "Mutlu kalpler" etkinliğinde özel gerek...