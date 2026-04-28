Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramada 10 gram kubar esrar, 5 gram sentetik ecza hapı hammaddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

