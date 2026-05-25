        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Büyükşehir Belediyesi mezarlıkları bayram ziyareti için hazırladı

        Büyükşehir Belediyesi mezarlıkları bayram ziyareti için hazırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından şehir genelindeki mezarlıklarda yürütülen çalışmalar kapsamında çevre temizliği, bakım, onarım ve düzenleme faaliyetleri yapıldı.

        Mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve genel çevre bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretleri için hazır hale getirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Asri Mezarlık başta olmak üzere Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar, Gesi-İldem mezarlıkları ile Kartal Şehitliği'nde bakım ve düzenleme işlemleri tamamlandı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de çim biçme çalışması gerçekleştirdi.

        Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

        Arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı girişlerinde hazır bulunacak Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla vatandaşların mezarlık içerisindeki ulaşımları kolaylaştırılacak.

        Bayram süresince zabıta ekipleri de kabristanlarda görev yaparak özellikle vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere karşı denetimler gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

