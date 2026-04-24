Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yeni imar yolunda incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi’nde yapım çalışmaları süren 5 kilometrelik yeni imar yolunda inceleme yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve toplam uzunluğu 5 kilometre olan, Malatya Yolu ile Sivas Bulvarı ve Malazgirt Bulvarı’nı birbirine bağlayacak 30 metre genişliğindeki imar yollunda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bölgede yapılaşma başlamadan önce altyapı ve yol ağını hizmete sunmaya gayret ettiklerini ifade etti.



Çalışmayı yürüten ekiplere kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Bölgede 2 tane kavşağı olan önemli, canlanmış ve toplamda 5 kilometrelik bir yolumuzu hayata geçirmiş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Şu anda bu bölgedeki platformu böylece yapmaya başladık. Kayseri’de ulaşımı rahatlatmak için hiçbir bölgeyi ihmal etmeden her bölgeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmet yapılaşmanın önünde gidiyor."



Projelendirilen yolların tamamlanmasıyla özellikle Mimar Sinan Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

