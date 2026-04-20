Kayseri'de elektrikli ve hibrit araçların tamiri için kurs düzenlenecek

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) "Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi"yle işsiz gençlere istihdam sağlanacak.



Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) yapılan yazılı açıklamaya göre, KESOB'un 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandığı "Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi" için kurulan merkezde bir toplantı düzenlendi.



KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin bölge ekonomisine katacağı değer masaya yatırıldı.



Modern sınıfları, gelişmiş atölyeleri ve teknik donanımıyla merkez, özellikle genç işsizler ve kadınlara yönelik özel kurs programları düzenleyecek.



Uygulamalı eğitimler ve staj imkanlarıyla kursiyerlerin iş gücü piyasasına doğrudan geçişi sağlanacak. Proje kapsamında envantere dahil edilen uygulama araçları sayesinde kursiyerler, doğrudan hibrit ve elektrikli araç teknolojileri üzerinde çalışma fırsatı bulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Odakır, projenin Türkiye'de son dönemde sayıları hızla artan hibrit ve elektrikli araçların bakım ve tamiri alanında doğacak teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığını belirtti.







