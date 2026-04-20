        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de elektrikli ve hibrit araçların tamiri için kurs düzenlenecek

        Kayseri'de elektrikli ve hibrit araçların tamiri için kurs düzenlenecek

        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) "Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi"yle işsiz gençlere istihdam sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Kayseri'de elektrikli ve hibrit araçların tamiri için kurs düzenlenecek

        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) "Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi"yle işsiz gençlere istihdam sağlanacak.

        Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) yapılan yazılı açıklamaya göre, KESOB'un 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandığı "Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi" için kurulan merkezde bir toplantı düzenlendi.

        KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker’in katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin bölge ekonomisine katacağı değer masaya yatırıldı.

        Modern sınıfları, gelişmiş atölyeleri ve teknik donanımıyla merkez, özellikle genç işsizler ve kadınlara yönelik özel kurs programları düzenleyecek.

        Uygulamalı eğitimler ve staj imkanlarıyla kursiyerlerin iş gücü piyasasına doğrudan geçişi sağlanacak. Proje kapsamında envantere dahil edilen uygulama araçları sayesinde kursiyerler, doğrudan hibrit ve elektrikli araç teknolojileri üzerinde çalışma fırsatı bulacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Odakır, projenin Türkiye'de son dönemde sayıları hızla artan hibrit ve elektrikli araçların bakım ve tamiri alanında doğacak teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığını belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
