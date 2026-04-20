Dedesinin otomobiliyle gezen ehliyetsiz genci polis yakaladı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde dedesinin aracıyla gezen 17 yaşındaki ehliyetsiz genç, polis ekiplerince yakalandı. Dedesi Abdullah K'nin (76) 38 DA 941 plakalı otomobiliyle gezmeye çıkan A.K, uygulamada polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kovalamaca sonucu A.K'yi Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak'ta yakaladı. Kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye götürüldü.

