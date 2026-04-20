Melikgazi Belediyesi personeline "Yangın Söndürme Eğitimi" düzenlendi

Melikgazi Belediyesi personeline yönelik, olası yangınlara karşı bilinçlendirilmek amacıyla "Yangın Söndürme Eğitimi" verildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimde, yangına müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.



Personele yönelik hizmet içi eğitimlerin devam ettiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Personelimize belediye hizmet binalarında ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü yangının söndürülmesi, doğal gaz ve LPG kaçaklarına nasıl müdahale edileceği, yangından etkilenen bir canlıya nasıl müdahale edilmesi gerektiği, binaların en güvenli şekilde tahliye edilmesi gerektiği, binalarda alınması gereken yangın önlemleri ve yangın söndürme sistemlerinin kullanılması konularında görsel ve uygulamalı olarak eğitim verildi. Buradaki eğitim ile personellerimiz yalnızca çalıştıkları kurumda değil hayatları boyunca karşılaşabilecekleri yangınlara karşı ilk müdahaleyi öğrenmiş oldular."

