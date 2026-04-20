Portekizli öğrenciler Kayseri'yi gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erasmus projesi kapsamında kente gelen Portekizli öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz’den gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmen, Sümer Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Tuba Özsoy’un koordinatörlüğünde misafir edildi.





Öğrenciler, gönüllü ailelerin evlerinde konaklayarak Türk aile yapısını tecrübe etti.



Büyükşehir Belediyesinin sunduğu "Kayseri Kültür Yolu" etkinliğinde uzman rehber eşliğinde ilin tarihini tanıma fırsatı bulan öğrencilere, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nden Kurşunlu Camisi'ne, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kaleiçi'ne, tarihi medreselerden camilere kadar birçok durakta kentin kimliği anlatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Portekizli öğretmen Maria Leonor Marques, Kayseri'yi çok sevdiğini belirtti.





Tuba öğretmen ile 5 yıldan fazla bir süredir eğitim çalışmaları yürüttüklerini anlatan Marques, "Kendisinin kurucusu olduğu ve 6 kıtadan 124 ülkenin öğrenci ve öğretmenlerini bir araya getiren projede birlikte çalıştık. Tarihi dokusuyla, her şeyi ile büyüleyici bir şehir. Kayseri’yi seçme sebeplerimden bir tanesi tarihi güzellikleri." ifadelerini kullandı.



Özsoy ise Portekizli öğretmenlerin ikinci kez Türkiye’ye geldiğini ifade ederek, Türkiye'yi ve Kayseri'yi çok sevdiklerini ve bu durumun gurur verici olduğunu aktardı.



Ziyaretler kapsamında öğrenciler derslere de katıldı.

