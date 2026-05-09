Vakıf gönüllüsü Mehmet amca 40 yıldır iyilik faaliyetlerinden kopmadı

MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan Vakıflar Bölge Müdürlüğünden emekli 65 yaşındaki Mehmet Soyaslan, 40 yılını verdiği vakıf hizmetlerinden kopamıyor.



Evli ve 3 çocuk babası Soyaslan, 1985 yılında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı.



Görev yaptığı yıllarda yalnızca kendi işiyle değil, yürütülen sosyal ve yardım faaliyetleriyle yakından ilgilenen Soyaslan, 2015 yılında emekli olduktan sonra da vakıf hizmetlerine devam etti.



Kentte 1584 yılında kurulan tarihi Mülhak El-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı'nda gönüllü olarak çalışmaya başlayan Soyaslan, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarında aktif rol alıyor.



Vakıfta düzenlenen organizasyonlarda her işe koşan Soyaslan, ramazan ayında kurulan iftar sofrasında da vatandaşlara yemek dağıtıyor.



Düzenlenen etkinliklerde su taşıyan, çocuklara patlamış mısır ile pamuk şeker ikram eden Soyaslan, yemeklerin hazırlanmasına ve dağıtımına da yardımcı oluyor.



Gününün büyük bölümünü vakıftaki faaliyetlerde geçiren Soyaslan, vakıf kültürünün yaşatılması için de gönüllü çalışmalarını sürdürüyor.



Mehmet Soyaslan, AA muhabirine, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, görevinin insanları tanımayı, onlara yardım etmeyi ve yoksullara dokunmayı öğrettiğini söyledi.



Vakıfta severek çalıştığını, insanlarla yardımlaşma ve dayanışma duygusunun aileden geldiğini ifade eden Soyaslan, şöyle konuştu:



"Canla başla görevimi tamamladıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra vakıfta işime devam ettim. Severek ve kendi işim gibi öğrencilere, hafızlara, çocuklara veya yoksul insanlara yardım etmek için canla başla çalışmaya devam etmekteyim. Mülhak El-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfını seçme sebebim de yeni memur olduğumda Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfı emaneten yönetiyordu. Arşivden evraklarını bulduk. Vakfiyedeki şartların benim gönlümden geçen şartlara uygun olduğu için herhangi bir şey düşünmeden vakıfta görev yapmaya başladım ve devam ediyorum. Emekli olduktan sonra da insanlara olan yardımlaşma duygumun ağır basması ve ilişkilerimin devam etmesi amacıyla çalışmayı bırakmadım."



- "Rabb'im güç kuvvet verdiği sürece devam edeceğim"



Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğünün gönüllüsü olduğunu anlatan Soyaslan, "Vakfımızın hayır şartları var. Yeri geliyor un, aşure, kandil günlerinde etli pilav dağıtıyoruz, bazen de kepçeyi elime alıyorum. Ben kepçeyi aldığım zaman diğer arkadaşlarım da eline kepçe alıyor. Böyle olduğumuz zaman da işlerimiz rast gidiyor. Dualar fazlalaştıkça insan daha çok mutlu oluyor. İnsanların duaları beni mutlu ediyor. Bir insanın içten duasını alınca dünyalar senin oluyor. Bir duayı almak dünyalara bedel." diye konuştu.



Soyaslan, ailesinin yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, hep destek olduklarını kaydetti.



Yaptığı işlerde titiz olduğunu anlatan Soyaslan, "Okun hedefe ulaşması taraftarıyım. Yaptığımız hayır gerçek yerine ulaşsın. Rabb'im güç kuvvet verdiği sürece devam edeceğim. Ömrümün yettiği ve ayaklarım üzerinde durduğum sürece yardımlara devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

