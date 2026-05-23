        Bahşılı'da Necip Fazıl Kısakürek'i anma programı düzenlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, vefatının 43. yılında şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'i anma programı düzenledi.

        Giriş: 23.05.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda düzenlenen programda, öğretmenler ve öğrenciler Kısakürek'in şiirlerini okudu, tiyatro gösterisi sahnelendi.


        Ayrıca, program için satılan biletlerden elde edilen 45 bin 500 liranın Filistin'e gönderilecek.


        Programda şiir okuyan Kaymakam Fidan Bozkır, emeği geçenlere teşekkür etti.


        Etkinliğe, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

