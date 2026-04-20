        Keskin Belediye Başkanı Cönger, "rüşvet" iddiasıyla hakim karşısına çıktı

        Keskin Belediye Başkanı Cönger, "rüşvet" iddiasıyla hakim karşısına çıktı

        Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına başlandı.

        Giriş: 20.04.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Keskin Belediye Başkanı Cönger, "rüşvet" iddiasıyla hakim karşısına çıktı

        Kırıkkale'de "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına başlandı.

        Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Cönger ve M.Y. ile avukatları hazır bulundu.

        Sanık M.Y, Cönger ile öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen aracılığıyla tanıştığını belirtti.

        Keskin Belediyesinden Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden bir ihale aldığını söyleyen M.Y, "Doğrudan temin yoluyla kaç ihale aldığımı hatırlamıyorum. Keskin Belediyesinden usulsüz ihale almadım." dedi.

        M.Y, Cönger'e gönderdiği parayla ilgili, "Bir gün Başkan Şen'le görüştüm ve kendisi 'Daire aldım, ödemede sıkıntım var' dedi. Benden borç istedi ve 'Ben kredi çeker sana öderim' dedi. Ben de 'tamam ama bir anda ödeme yapamam' dedim. Ekmel Cönger'e gönderdiğim paralar, Şen'in kendisine olan borcudur." iddiasında bulundu.

        Sanık M.Y, Cönger'e gönderdiği paraların birçoğunun ihale ödemelerinin yapıldığı tarihlerden hemen sonrasına denk gelmesine ilişkin "tesadüftür." diye savunma yaptı.

        Cönger de M.Y'yi belediye başkanı olduktan sonra, Hilmi Şen'i ise uzun süredir tanıdığını belirterek, şunları söyledi: 

        "Ticari hayatımda disiplinli çalışan birisiyim. Şen, ev için biriyle pazarlık yapmıştı, ben de oradaydım. Ç.Y'den ev alan Şen'e kefil oldum ve teminat için çek kestim. Daha sonra Ç.Y, çeki istemeyip havale yapmamı isteyince Şen'in adına 2 milyon lirayı gönderdim, dekontu da mevcuttur. Daha sonra Şen'in oğlu borcun bir kısmını bankadan, bir kısmını da elden teslim etti. Kalan 1 milyon 203 bin lirasını da parça parça halinde müteahhit M.Y. gönderdi. Tek kusurum kefil olmak ve parayı da M.Y'den almak."

        Cönger, mahkeme başkanının Sayıştay raporlarında M.Y'ye usulsüz ihaleler verildiği iddialarını sorması üzerine "Usulsüz hiçbir iş yapmadım, yapmam da. İddianamede 39 ihale yapıldığı belirtiliyor. Onun haricinde ben bilmem, tek tek takip etme ihtimalim de yok." diye konuştu.

        Tanık beyanları ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        "Rüşvet" suçundan tutuksuz yargılanan Keskin Belediye Başkanı Cönger'in ilk...
        Kırıkkale Belediyesi, 23 Nisan'da çocukları doyasıya eğlendirecek
        Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
        Kırıkkale'de garajda silahlı saldırıya uğrayan belediye çalışanı öldü
        Belediye garajına silahlı saldırı: Nöbet tutan personel hayatını kaybetti
        Kırıkkale'de kazada ağır yaralanan itfaiye personeli hayatını kaybetti
