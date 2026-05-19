        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Gebze'de "Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı" tanıtıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı tamamlanan "Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı" tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesinde 126 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen mesire alanında yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, cam teras, asma köprüler, doğal dere ve şelale sistemi, yapay vadiyle oturma alanları yer alıyor.

        Tesiste ayrıca 207 metre uzunluğundaki kaydırak, doğalgazlı pişirme üniteleri ve güneş enerjili aydınlatma sistemleri de bulunuyor.

        Tanıtım programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesire alanının vatandaşların kullanımına açıldığını belirterek, tesiste aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin vakit geçirebileceğini söyledi.

        Alandaki 207 metre uzunluğundaki kaydırağın Türkiye'nin en uzun kaydıraklarından biri olduğunu ifade eden Büyükgöz, açılışa özel olarak ilk 10 gün ücretsiz hizmet verileceğini kaydetti.

        Büyükgöz, tesiste kullanılan birçok malzemenin geri dönüşüm yöntemiyle değerlendirildiğini belirterek, "Bu tesis aynı zamanda geri dönüşüm harikası. Sıfır atık anlayışıyla hareket edildi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

