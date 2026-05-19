Gebze'de "Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı" tanıtıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı tamamlanan "Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı" tanıtıldı.



Gebze Belediyesi tarafından Pelitli Mahallesinde 126 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen mesire alanında yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, cam teras, asma köprüler, doğal dere ve şelale sistemi, yapay vadiyle oturma alanları yer alıyor.



Tesiste ayrıca 207 metre uzunluğundaki kaydırak, doğalgazlı pişirme üniteleri ve güneş enerjili aydınlatma sistemleri de bulunuyor.



Tanıtım programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesire alanının vatandaşların kullanımına açıldığını belirterek, tesiste aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin vakit geçirebileceğini söyledi.



Alandaki 207 metre uzunluğundaki kaydırağın Türkiye'nin en uzun kaydıraklarından biri olduğunu ifade eden Büyükgöz, açılışa özel olarak ilk 10 gün ücretsiz hizmet verileceğini kaydetti.



Büyükgöz, tesiste kullanılan birçok malzemenin geri dönüşüm yöntemiyle değerlendirildiğini belirterek, "Bu tesis aynı zamanda geri dönüşüm harikası. Sıfır atık anlayışıyla hareket edildi." diye konuştu.



