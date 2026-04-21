Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı
Kocaeli Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kentte sağanak beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizin doğusunda, kuzeybatı kesimlerde beklenen sağanak yağışların, Kocaeli'de bugün gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-62 kilogram/metrekare) olması beklenmektedir. Yağışların oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
