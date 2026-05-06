        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de bir daireden kamyonlar dolusu çöp çıkarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binadaki daireden kamyonlarca çöp çıkarıldı.


        Mustafa Paşa Mahallesi 707. Sokak'taki 5 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na ihbarda bulunuldu.

        Kuruldan çöplerin bulunduğu dairenin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Temizlik çalışması başlatan ekipler, 60 yaşındaki S.K'nin içinde bulunduğu daireden çok sayıda kamyona yüklenen çöpleri çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

        Sağlık kontrolleri için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen S.K, tedavisinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi'nde misafir edildi.

        Bu arada, S.K'nin, komşuları ve belediye ekiplerinin getirdiği gıdalarla yemek ihtiyacını karşıladığı, yaklaşık 1,5 yıldır evden dışarıya çıkmadığı ve dairenin icra yoluyla başkası tarafından satın alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Petrolde sert düşüş
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"

        Kocaeli'de dalgıçlar, protokol üyeleri ve öğrenciler sahil ile denizde temi...
        'Kötü koku' sonrası belediye harekete geçti; çöp evden 1 yıldır çıkmadığı o...
        Gebze'den Kanada'ya kıtalar arası ticaret köprüsü Gebze'nin üretim gücü Kan...
        Kocaelispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Serhat Öztaşdelen: "Umarım uzun yıllar Kocaelispor kalesini korurum"
        Çöp evin altından dram çıktı: "Bir senedir dışarı çıkmıyorum" İcradan satıl...