        Kütahya'da traktörün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, şarampole devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Çakırlar köyünde tarladan dönen Recep Çiçek (65) idaresindeki traktör, Kamışlı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Recep Çiçek ile traktördeki eşi Ümmü Çiçek (63), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Dört çocuk annesi Ümmü Çiçek, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Recep Çiçek'in de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

