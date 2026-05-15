Kütahya'da traktörün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde, şarampole devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çakırlar köyünde tarladan dönen Recep Çiçek (65) idaresindeki traktör, Kamışlı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Recep Çiçek ile traktördeki eşi Ümmü Çiçek (63), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dört çocuk annesi Ümmü Çiçek, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Recep Çiçek'in de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
