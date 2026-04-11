Malatya'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 11.04.2026 - 15:43 Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 6 tabanca, 3 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, çeşitli çaplarda 93 fişek ile 4 cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
