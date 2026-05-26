        Manisa Haberleri Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Araz İgün'ün (15) kullandığı 45 AOA plakalı motosiklet ile O.I'nın (45) yönetimindeki 45 ACA 101 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi 260 Sokak'ta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü İgün ile motosiklette yolcu olarak bulunan F.E.Y. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İgün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü O.I. gözaltına alındı.

        Ölen Araz İgün'ün Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

