Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.



Araz İgün'ün (15) kullandığı 45 AOA plakalı motosiklet ile O.I'nın (45) yönetimindeki 45 ACA 101 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi 260 Sokak'ta çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü İgün ile motosiklette yolcu olarak bulunan F.E.Y. (14) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İgün, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Otomobil sürücüsü O.I. gözaltına alındı.



Ölen Araz İgün'ün Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

