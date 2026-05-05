        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de tarihi eser operasyonunda Tevrat ele geçirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Tevrat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 09:57 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında oldukları belirlenen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada 24 sayfalık Tevrat, deri üzerine el yazması levha ve 3 telefon ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        El konulan tarihi eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Paymix'e operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Beyaz Saray'da ara seçim hamlesi
        İran: Mevcut durum ABD için sürdürülemez
        Almanya'dan Trump'ın tehdidine yanıt
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Anne, baba ve 2 çocuk... 4 tabutla bir aileye veda!
        Hantavirüs can aldı! Atlantik Okyanusu'ndaki turistik gemide üç kişi öldü
        Sahnelere geri dönüyor
        600 yıldır çözülemeyen el yazması
        "Lüzumsuz bir cesaretti"
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Trump, Powell'ı 'çöpe attı'
        Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım

