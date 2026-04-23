TCG Gökçeada gemisi Mersin'de ziyarete açıldı

Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gökçeada gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Mersin'de ziyarete açıldı. Akdeniz Bölge Komutanlığındaki limana demirleyen gemi ziyaretçilerini ağırladı. Görevli askeri personel ailelere ve çocuklara gemi hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler daha sonra gemiyi gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklara askeri personel tarafından balon ve Türk bayrağı hediye edildi.

