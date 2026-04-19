        "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" heyecanı sona erdi

        "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" heyecanı sona erdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" patika koşusu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 18:36 Güncelleme:
        "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" heyecanı sona erdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" patika koşusu tamamlandı.

        "Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla Atatürk Meydanı'ndan başlayan organizasyonda yerli ve yabancı 656 sporcu, 100, 70, 48, 30, 16 ve 5 kilometrelik altı parkurda dereceye girmek için mücadele etti.

        Marmaris sahilinden start alan koşucular, Karya yolları, İçmeler, Turunç ve Kumlubük sahillerinin yanı sıra Amos Antik Kenti, Gebre Kilisesi ve Turgut Şelalesi gibi tarihi ve doğal rotaları geçerek Atatürk Meydanı'ndaki finiş noktasına ulaşmaya çalıştı.




        - Bodrum ve Marmaris belediye başkanları da katıldı

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de bugün 5 kilometrelik parkurda yarışıp 45 dakika 54 saniye ile 18. sırada yer aldı.

        Organizasyonda dün koşulan 16 kilometre kategorisinde yarışan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, parkuru 1 saat 44 dakika 42 saniyelik derecesiyle kategorisinde 16. sırada tamamlamıştı.


        Etkinlikte oluşturulan özel parkurda her yaştan çocuklarda koştu.

        İki gün süren yarışlarda kategorilerine göre genel klasmanda dereceye giren isimler şu şekilde:

        -100 kilometre erkekler

        1- Cevdet Yılmaz

        2- Şakir Atmaca

        3- Ali Kansu




        -100 kilometre kadınlar

        1- Elena Töreli

        2- Esra İşçi




        - 70 kilometre erkekler

        1- Osman Vatansever

        2- Adem Yavuz

        3- Anton Kavtasev




        - 70 kilometre kadınlar

        1- Nurten Erbek

        2- Alev Karadağ

        3- Belinda Duggan




        - 48 kilometre erkekler

        1- Özer Yıldız

        2- Buğra Dağdeviren

        3- Çağrı Atila




        - 48 kilometre kadınlar

        1- Beyza Gürel

        2- Aliye Ayta

        3- Gizem Kahyalar




        - 30 kilometre erkekler

        1- Mirsad Ulaş Akbaş

        2- Uğur Barlas Kazancı

        3- Mert Gündoğdu




        - 30 kilometre kadınlar

        1- İrina Kantsyreva

        2- Gülşen Çerçi

        3- Hafsa Zeynep Kabasakal




        -16 kilometre erkekler

        1- Muhammet Sadık Seydioğlu

        2- Ababekir Karanal

        3- Gökhan Gündoğan




        -16 kilometre kadınlar

        1- Merve Suğra Öztürk

        2- Nina Bychkov

        3- Esen Cıvlan




        -5 Kilometre erkekler

        1- Ababekir Karanal

        2- Mehmet Aydıngör

        3- İrfan Şahin




        -5 kilometre kadınlar

        1- Nina Bychkov

        2- Aliye Ayta

        3- Tuğba Koç




        Yarışların ardından dereceye giren sporculara protokol üyelerince ödülleri verildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        40 bin kartonla koreografi
        40 bin kartonla koreografi
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Dünyanın en derin metro istasyonları
        Dünyanın en derin metro istasyonları

