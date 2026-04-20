Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nda konuştu:

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nı icra ettikleri kritik dönemde, dünyadaki gelişmeleri ve bölgelerindeki durumu hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "Yaşanan gelişmeler, güçlü, etkin ve caydırıcı, aynı zamanda yerli ve milli yeteneklere dayanan bir deniz kuvvetine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir." dedi.



Oramiral Tatlıoğlu, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan DYNAMIC MINOTAUR-26 Masabaşı Tatbikatı ile ilişkilendirilmiş olarak 15-21 Nisan tarihlerinde Güney Ege’de icra edilen "Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"nda açıklamalarda bulundu.



Tatbikatın fiili safhasının 16-20 Nisan'da başarıyla tamamlandığını ifade eden Tatlıoğlu, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması ve kurtarılmasına ilişkin tüm süreçlerin başarıyla yönetildiğini söyledi.



- "Dünyanın en gelişmiş imkanlarına sahibiz"



Tatlıoğlu, denizaltıları en kısa sürede bulmak ve personele yardım ulaştırmak için Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş imkanlarına sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara, milli kurtarma gemilerimiz Alemdar, Akın ve Işın ile yardım ulaştırma ve personel tahliyesi faaliyetleri fiilen icra edilmiştir. Bu tatbikatta yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı su altı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı ve denizaltı harici havalandırma sistemleri kullanılmıştır. Görev alan Paraşütlü Arama Kurtarma Timi ile Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi'nin, az sayıda ülkenin deniz kuvvetlerinde bulunan önemli yetenekler olduğunu vurgulamak isterim."



Oramiral Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tatbikatımızı icra ettiğimiz bu kritik dönemde, dünyadaki gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler, güçlü, etkin ve caydırıcı, aynı zamanda yerli ve milli yeteneklere dayanan bir deniz kuvvetine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir. Bu maksatla, Türk Deniz Kuvvetlerini daha güçlü ve daha caydırıcı bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyor, milli uçak gemimizin, Kocatepe milli muhribimizin ve Atılay milli denizaltımızın inşasını büyük bir azimle sürdürüyoruz."



- 13 ülkeden gözlemci katıldı



Tatlıoğlu, tatbikata 3'ü denizaltı, 3'ü kurtarma gemisi olmak üzere 16 gemi, 7 hava vasıtası ve 13 ülkeden 21 gözlemciyle yaklaşık 1000 personelin iştirak ettiği bilgisini paylaştı.



"Geride kimseyi bırakmayız" sloganıyla icra edilen tatbikata katkı sağlayan dost ve müttefik ülkelere teşekkür eden Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerini yerli projelerle geleceğe hazırlamaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

