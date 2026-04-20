        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

        Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü tamamlandı

        Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci gününde senaryo gereği kazazedeler kurtarılarak başarıyla tahliye edildi.

        Giriş: 20.04.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nün açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği deniz kazasına müdahale edildi.

        TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya sörvey (inceleme ve gözlemleme) faaliyeti icra edildi.

        Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı pilot, 365 metreye kadar dalma imkanına sahip Atmosferik Dalış Sisteminin kontrollerini yaparak hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra denizaltıya acil yaşam destek paketiyle ihtiyacı olan malzemeler ulaştırıldı.

        Denizaltı tahliye eğitimleri kapsamında kazazedeler, serbest çıkış faaliyeti gerçekleştirerek su yüzüne çıkarıldı.

        Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi de uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri, kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı.

        Su yüzeyindeki kurtarma ekibince bota alınan kazazedeler, TCG Alemdar gemisine nakledildi.

        Senaryo gereği gemiye getirilen kazazedeler, tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Kazazedelere tıbbi müdahale, tetkik ve basınç odası tedavileri uygulandı.

        Bir kazazede, genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Tıbbi tatbikat tüm hedefleri gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı.

        Tatbikata katılan uçak, TCG Alemdar gemisinde bulunan komutanları selamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, telsizle tatbikata katılan pe...
        Kurtaran 2026 Tatbikatı sona erdi
        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nda k...
        Dünya çocukları Marmaris'te buluşuyor
        Kurtaran-2026 tatbikatı: Oramiral Tatlıoğlu'ndan "geride kimseyi bırakmayız...
        'Kurtaran 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı (2)
