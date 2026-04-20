Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, telsizle tatbikata katılan personele seslendi:

        Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kurtaran-2026 Tatbikatı'na katılan personele telsizle hitap ederek, "Planlama ve hazırlık aşamalarıyla birlikte üstün gayretlerinizin hasılası olan tatbikatta Deniz Kuvvetlerimizin seçkin personeli, denizde vuku bulabilecek bir kaza veya olayda, en zor şartlarda dahi kahraman silah arkadaşlarını asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 17:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oramiral Tatlıoğlu, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan DYNAMIC MINOTAUR-26 Masabaşı Tatbikatı ile ilişkilendirilmiş olarak 15-21 Nisan tarihlerinde Güney Ege’de icra edilen "Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı"nda görevli personele telsizle seslendi.

        Tatlıoğlu, tatbikata 3'ü denizaltı ve 3'ü kurtarma gemisi olmak üzere 16 gemi ve 7 hava vasıtasının yanı sıra 13 ülkeden 21 gözlemci olmak üzere yaklaşık 1000 personelin iştiraki ettiğini söyledi.

        Tatbikat kapsamında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

        "Tatbikatta, personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, denizaltıya acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin triyaj, tedavi ve tıbbi tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi faaliyetleri fiili olarak üstün başarıyla icra edilmiştir. Planlama ve hazırlık aşamalarıyla birlikte üstün gayretlerinizin hasılası olan tatbikatta Deniz Kuvvetlerimizin seçkin personeli, denizde vuku bulabilecek bir kaza veya olayda, en zor şartlarda dahi kahraman silah arkadaşlarını asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha göstermiştir."

        Bu başarının ardında büyük bir inançla, fedakarlıkla ve yüksek disiplin anlayışıyla görev yapan personelin dikkati, emeği ve azmi bulunduğuna işaret eden Tatlıoğlu, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın başarıyla icra edilmesi için üstün gayret ve özveri gösteren personeli tebrik etti.

        Tatlıoğlu, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, rotanız zafer olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Benzer Haberler

