        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Niğde'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Porsuk köyünde "Anadolu Mirası Operasyonu" düzenledi.

        Operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 19 sikke, 123 obje, 3 taş eser ve dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

