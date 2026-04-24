        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da marketlerdeki denetimler devam ediyor

        Ordu'da marketlerdeki denetimler devam ediyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bakkal ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 18:15 Güncelleme:
        Ordu'da marketlerdeki denetimler devam ediyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bakkal ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

        Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini kent genelinde aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

        Bu kapsamda mahalle bakkalları ve marketlerde gerçekleştirilen kontrollerde, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi uygunluğu ve iş yerlerinin genel hijyen koşullarının titizlikle kontrol edildiği kaydedildi.

        Özellikle temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflarda yapılan incelemelerde, halk sağlığını tehdit eden yüzlerce son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Tespit edilen ürünler, zabıta ekipleri tarafından raflardan toplatılarak gerekli tutanak işlemlerinin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Kurallara aykırı şekilde satış yaptığı belirlenen işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, önceliklerinin hemşehrilerinin sağlığını korumak, esnafın da kurallara uygun şekilde hizmet vermesine katkı sunmak olduğunu belirtti.

        Tüm esnaftan halk sağlığını önceleyen bir hassasiyetle hareket etmelerini beklediklerine işaret eden Tepe, "Vatandaşlarımızdan da karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Mahalle bakkalları ve marketlere denetim: Yüzlerce tarihi geçmiş ürün topla...
        Mahalle bakkalları ve marketlere denetim: Yüzlerce tarihi geçmiş ürün topla...
        Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü Yağışların ardından derelerden denize...
        Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü Yağışların ardından derelerden denize...
        7 mahalleye hitap eden yol konfora kavuştu
        7 mahalleye hitap eden yol konfora kavuştu
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı