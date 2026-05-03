Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de 3. Kitap Fuarı sona erdi

        Rize'de 3. Kitap Fuarı sona erdi

        Rize Valiliği ve Rize Belediyesince düzenlenen 3. Kitap Fuarı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 20:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de 3. Kitap Fuarı sona erdi

        Rize Valiliği ve Rize Belediyesince düzenlenen 3. Kitap Fuarı sona erdi.

        Çay Çarşısı yanındaki alanda düzenlenen fuar 10 gün sürdü.

        Fuarın son gününde stantları ziyaret eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AA muhabirine, ilçelerden ve komşu şehirlerden çok sayıda kitapseverin fuara ilgi gösterdiğini söyledi.

        Metin, geçen yıla göre daha fazla ziyaretçi ağırladıklarını anlatarak, "Dün gün sonu itibariyle 130 binleri geçmiş sayımız. İnşallah bugünkü rakamlarla herhalde 140 binleri devirip ciddi bir sayıya ulaşmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Fuarda 40'ın üzerinde yazarın söyleşi ve 150'ye yakın yazarın imza günü yaptığını belirten Metin, "Son 10 gündür Rize'de tam bir kültür, kitap festivali gerçekleşmiş oldu. Rize'miz gibi 350 bin nüfuslu Karadeniz'in şirin güzel bir ilinde nüfusunun yüzde 40'ının kitap fuarını ziyaret etmesi kitaplarla haşır neşir olması, iletişim kurması yüzlerce insanın konferansları izlemesi bizi çok ciddi anlamda mutlu etti." diye konuştu.

        Metin, gelecek senelerde de fuarın devam edeceğini aktararak, "İnşallah bu seneki eksiklerimizi üzerini tamamlayarak gelecek senelerde 4, 5 diye devam edeceğiz. Burada bir muradımız da çocuklarımızın bu kitap fuarlarında yeni kitaplar keşfederek, yazarlar, söyleşiler içerisinde yeni fikirler edinerek, hayatlarında milat olabilmek, tarih olabilmek, anı olabilmek." ifadelerini kullandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 15 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        'Miray kuş' imza gününde
        'Miray kuş' imza gününde
        Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, hokeyde Türkiye 3.'sü oldu
        Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, hokeyde Türkiye 3.'sü oldu
        Rize'nin ilk Togg T10F taksisi yollarda
        Rize'nin ilk Togg T10F taksisi yollarda
        Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Recep Uçar: "İyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık"
        Recep Uçar: "İyi bir takıma karşı güzel bir galibiyet aldık"
        Osman Demir: "Oyuncularımızın mücadelesinden mutluyuz"
        Osman Demir: "Oyuncularımızın mücadelesinden mutluyuz"