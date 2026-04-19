        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da öğrencilere arıların doğadaki önemi anlatıldı

        Sakarya'da arıcılığın önemine dikkati çekmek ve ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Kartal Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliğince yürütülen "Arı Dostum Olur Musun?" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Arı Yetiştiriciler Birliği tarafından Adapazarı ilçesindeki TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen programda, öğrencilere arıların doğadaki rolü, yaşam alanlarının korunması, bal ve diğer ürünler hakkında bilgi verildi.

        Eğitim kapsamında öğrencilere ilk olarak arının anatomisi ve ürünlerine ilişkin görseller eşliğinde teorik sunum yapıldı.

        Daha sonra sergi alanında uygulamalı eğitime katılan öğrenciler, kovanları inceleyerek bal, polen ve propolis gibi ürünleri tanıdı, balmumunu gözlemledi.

        - "Arılar, doğal ekosistem dengesinin korunmasında kritik role sahip"

        Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, AA muhabirine, projenin çocuklara arının yaşam döngüsünü ve doğadaki rolünü anlatmayı amaçladığını belirterek, "Eğitimlerde arıların yumurtadan çıkışı, petek oluşturması, bal, polen ve propolis üretimi gibi süreçler anlatılıyor. Ayrıca arıların bitkisel üretim ve doğal ekosistem dengesinin korunmasında kritik role sahip olduğu aktarılıyor." ifadesini kullandı.

        Çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Ör, bu kapsamda çocukların hem doğayı hem de arıları koruma bilinci kazandığını kaydetti.

        Kartal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörü veteriner hekim Melahat Özbek ise okulları gezerek eğitimler düzenlediklerini dile getirerek, "Çocukların arının önemini anlaması için yola çıktık. Bugüne kadar 15 binden fazla çocuğa ulaştık ve şu an 32'nci okulumuzdayız. Özellikle çocuklar arıları ve diğer canlıları ilk kez gördüklerinde büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşıyor. Bu sayede arının değerini daha iyi kavrıyorlar." şeklinde konuştu.

        Öğrenciler Defne Tufan ve Ali Tayyar da arıları yakından görme fırsatı bulduklarını aktararak, arıcılıkla ilgili birçok bilgi edindiklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

