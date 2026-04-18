Sakarya'da fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İncilli Mahallesi'ndeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturan B.G. (68) fenalaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan B.G, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen B.G, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.