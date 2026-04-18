Ampute Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü, konuk olduğu Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.





Yeni Sakarya Atatürk Stadı yanında oynanan karşılaşmada, konuk ekip, 18. dakikada 1-0 öne geçerken, Sakarya temsilcisi 20. dakikada skoru eşitledi.





Maçın 28. dakikada 2-1 üstünlüğü sağlayan konuk takım, 42. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.





Sakarya ekibi 48. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indirse de maçta başka gol olmadı ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.





Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Yıldırım, gazetecilere, takımın iyi mücadele ettiğini söyledi.





Yıldırım, 4 maçlık serilerinin bozulduğu için üzgün olduklarını belirterek, önlerindeki müsabakalara odaklanacaklarını kaydetti.





TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Arda Güney de takımın güzel işler yaptığını belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.



