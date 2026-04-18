        Sakarya merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 53 şüpheli tutuklandı

        Sakarya merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 53 şüpheli tutuklandı

        Sakarya merkezli 13 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesapları toplayan, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren ve yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sakarya merkezli Düzce, İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli, İzmir, Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı tespit edilen bankamatik kartları, GSM hatları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        13 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 71 gözaltı, 53 tutuklama
        Yola çıkan otomobile başka bir otomobilin çarptığı kaza kamerada: 5 yaralı
        Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı işletmeye 300 bin liranın üzerinde ceza
        Tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
        Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genci hayattan k...
        Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
