Sakarya merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 53 şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli 13 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 71 şüpheliden 53'ü tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka kişilere ait banka hesapları toplayan, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren ve yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Sakarya merkezli Düzce, İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli, İzmir, Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı tespit edilen bankamatik kartları, GSM hatları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

