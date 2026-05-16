Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 16.05.2026 - 20:58
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diabate, Van Drongelen, Soner Gönül, Elayis Tavsan, Ntcham, Yalçın Kayan, Coulibaly, Holse, Mouandilmadji
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan
Gol: Dk. 36 Coulibaly (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate (Samsunspor), Dk. 33 Juan (Göztepe)
