Samsun'da cinayetten aranan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce İlkadım'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 17 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
