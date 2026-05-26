        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 11:41 Güncelleme:
        İ.D. (66) yönetimindeki 16 BFM 153 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde siparişini bıraktıktan sonra yol kenarında motosikletiyle ilgilenen kurye Murat Önder'e (42) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder, sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, alkollü olduğu belirlenen sürücü İ.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL'ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın "Yaşayan İskelet"i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
