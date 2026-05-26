Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.
İ.D. (66) yönetimindeki 16 BFM 153 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde siparişini bıraktıktan sonra yol kenarında motosikletiyle ilgilenen kurye Murat Önder'e (42) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder, sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, alkollü olduğu belirlenen sürücü İ.D'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.