Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü.





İ.D. (66) yönetimindeki 16 BFM 153 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde siparişini bıraktıktan sonra yol kenarında motosikletiyle ilgilenen kurye Murat Önder'e (42) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Önder, sevk edildiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis, alkollü olduğu belirlenen sürücü İ.D'yi gözaltına aldı.

