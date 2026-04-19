        Samsun Haberleri Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından

        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından

        Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Çapa, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş galibiyetinden ötürü oyuncularını tebrik etti.

        Taraftarların maç boyunca takımlarına inanılmaz destek verdiğini aktaran Çapa, "İlk devre iki taraf da dengeli oynadı. Çok fazla risk almadı ama ikinci devre oynamış olduğumuz oyun, taktiksel anlamda inanılmaz öz güven ve istekli bir oyundu. İkinci devrede gollerin ilk dakikalarda gelmesi öz güveni de artırmış oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

        Çapa, sakat oyuncuların takıma katılması ile birlikte daha da güçlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Sezon başında lige iyi başlayıp sonrasında oyuncularımız sakatlık sorunu ile karşı karşıya kaldı. Uzun bir süreç yaşadık. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ile birlikte alternatifi çok bir kadromuz oldu. Bu sayede göze hoş gelen bir oyunu sergilemiş oluyoruz. Bundan dolayı ayrıca mutlu olduğumu da söyleyebilirim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Trump: İran ile anlaşmaya varılabilir
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        21. İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer Matata ve Gitonga'nın
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Maratonda robotlar insanları geçti!
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Türkiye'nin '5.0 Devrimi'
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Yüksel Yıldırım: "Beşiktaş galibiyetini Galatasaray maçında da tekrarlamak...
        Yüksel Yıldırım: "Beşiktaş galibiyetini Galatasaray maçında da tekrarlamak...
        Sebastian Hahn: "25 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmek bizi mutlu etti"
        Sebastian Hahn: "25 yıl sonra Beşiktaş'ı yenmek bizi mutlu etti"
        Sergen Yalçın: "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz"
        Sergen Yalçın: "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz"
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından
        Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından