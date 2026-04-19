Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından

Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Çapa, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş galibiyetinden ötürü oyuncularını tebrik etti.



Taraftarların maç boyunca takımlarına inanılmaz destek verdiğini aktaran Çapa, "İlk devre iki taraf da dengeli oynadı. Çok fazla risk almadı ama ikinci devre oynamış olduğumuz oyun, taktiksel anlamda inanılmaz öz güven ve istekli bir oyundu. İkinci devrede gollerin ilk dakikalarda gelmesi öz güveni de artırmış oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.



Çapa, sakat oyuncuların takıma katılması ile birlikte daha da güçlendiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Sezon başında lige iyi başlayıp sonrasında oyuncularımız sakatlık sorunu ile karşı karşıya kaldı. Uzun bir süreç yaşadık. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ile birlikte alternatifi çok bir kadromuz oldu. Bu sayede göze hoş gelen bir oyunu sergilemiş oluyoruz. Bundan dolayı ayrıca mutlu olduğumu da söyleyebilirim."

