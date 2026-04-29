Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramalarda, 110 araç satış sözleşmesi, 32 senet, 40 tapu senedi, 25 alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter, 6 cep telefonu, 2 bilgisayar, 4 tabanca ve çeşitli ebatlarda 484 mermi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



