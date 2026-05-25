        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Türkiye şampiyonasından 9 madalyayla dönen Şanlıurfalı bilek güreşi sporcuları hedef büyüttü

        MÜSLÜM ETGÜ - Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak takım halinde ikinci olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Bilek Güreşi Takımı sporcuları, uluslararası müsabakalarda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Giriş: 25.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Sporcularının farklı takımlara geçişiyle bir süre faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Bilek Güreşi Takımı, 2025 yılında yeni sporcuların katılımıyla tekrar turnuvalarda yer almaya başladı.

        Toplam 9 sporcuya ulaşan takım, 6-12 Nisan'da Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak ikinci olmayı başardı.

        Sporcular, yeni şampiyonalarda madalya kazanmak için sıkı antrenman yapıyor.




        - "İlk senemde iki madalya almak gurur vericiydi"

        Sporculardan 16 yaşındaki Mehmet Sinan Yurtsever, AA muhabirine, basketbol antrenörünün tavsiyesiyle bilek güreşi takımına katıldığını söyledi.

        Takımla 6 aylık bir çalışmanın ardından 2 madalya kazandığını ifade eden Yurtsever, şöyle konuştu:

        "Şampiyonada sol kol ikincilik, sağ kol üçüncülük aldım. Çok güzel bir duyguydu. İlk senemde iki madalya almak gurur vericiydi. Umarım devamını getiririm. Bir sonraki hedefim Türkiye şampiyonasında milli takıma seçilmek ve Avrupa'da ülkemizi gururlandırmak, onun için sıkı çalışıyorum. Ben ilk kez böyle bir şampiyonaya katıldım ve madalya aldım. Ailem ve çevrem de çok sevindi. Gurur vericiydi."

        Takımın 29 yaşındaki sporcusu Ömer Yüksel ise 7 yıl oynadığı basketbolu bıraktıktan sonra bir süre spordan uzak kaldığını anlattı.

        Bilek güreşi sporcusu bir arkadaşının yönlendirmesiyle bilek güreşi takımına katıldığını aktaran Yüksel, "Önce deneme antrenmanına katıldım, antrenörümüz çabalarımı görünce beni takıma aldı. Yalova'da düzenlenen şampiyonada sağ kolda gümüş madalya, sol kolda bronz madalya aldım. Şimdi bir dahaki yarışmaya hazırlanıyoruz. Bu sefer birincilik getireceğim ve Avrupa'ya gideceğim. Hedefim Avrupa'da şampiyonasında başarılı olarak ülkemi gururlandırmak." diye konuştu.




        - "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

        Şampiyonada ikinci olan 26 yaşındaki Mahmut Bali de 1,5 yıl önce bilek güreşi yapmaya başladığını anlattı.

        Son iki Türkiye şampiyonasında ikincilik elde ettiğini aktaran Mahmut Bali, "Şu an daha iyi çalışıyoruz. Allah kısmet ederse önümüzdeki yıl tekrar şampiyonada derece elde etmek istiyorum. Avrupa'da ve dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Takımın kaptanı Yaşar Yıldırım da desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasap Gülpınar ve tüm ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

