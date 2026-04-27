Boyabat'ta evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.



Osman köyünde Şaban Can'a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.



Yangında çatıda hasar oluştu.

