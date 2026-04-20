Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 109 kişiye adli işlem uygulandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, kentte 13-19 Nisan'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 2 uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 88 cep telefonu, 29 bin 843 paket sigara, 32 kilogram çay, 1572 elektronik sigara ve likiti, 450 puro, 62 kilogram nargile tütünü, 457 muhtelif hırdavat malzemesi, 304 tekstil ürünü, 694 kozmetik ve süs eşyası ile 275 muhtelif malzeme ele geçirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.