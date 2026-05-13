        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da "Alzheimer Hastalığını Konuşuyoruz" paneli düzenlendi

        Van'da "Alzheimer Hastalığını Konuşuyoruz" konulu panel gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Panel, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri ve Van Alzheimer Derneği işbirliğinde Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlendi.


        Panelde konuşan İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, üzerlerine düşen görev bilincini artırarak, yardıma muhtaç hastalara, yaşlılara ve ailelerine gerekli desteği vermeye çalışacaklarını söyledi.

        Panelde Alzheimer hastalığının sosyal ve tıbbi yönlerinin ele alındığını, bu sayede eksiklikleri görme ve kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını belirten Tosun, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Türkiye Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nil Tekin ise derneklerinin uzman hekimler ve gönüllüler tarafından 1997'de kurulan bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.


        Kuruluşlarından bu yana, hasta yakınlarını ve toplumu bilgilendirmeyi, sosyal aktivitelerle hastaların zihinsel ve duygusal olarak desteklenmesini ve günlük yaşam becerilerinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Hastaların kısa ve uzun süreli olarak kaliteli vakit geçirmeleri ve bakımları için 'Gündüz Yaşam Evi' modellerini ülkemizin birçok bölgesinde işbirlikleriyle hayata geçirdik. Temel olarak Alzheimer hastaları ve onlara bakım veren yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçladık. Türkiye Alzheimer Derneği olarak ülkemizin dört bir yanında, Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Bodrum, Denizli, Eskişehir, Fethiye, İzmir, Kadıköy, Kayseri, Karabük, Kıbrıs, Konya, Manisa, Marmara, Mersin, Samsun, Tunceli ve Van şubelerimizle büyük bir aileyiz. Alzheimer hastaları ve yakınlarının her daim yanındayız, onları unutmuyoruz."

        Van Alzheimer Derneği Başkanı Oya Orhun da Alzheimer hastaları ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.


        Oturumlarla devam eden panele, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul, doktorlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

