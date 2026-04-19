Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Van'daki dereler ve sahil bandı inci kefalleri için temizleniyor

        Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tatlı sulara yolculuğunu kolaylaştırmak için dere yatakları ve sahil bandında temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca üreme dönemi başlayan inci kefalinin neslinin korunmasına yönelik önlemler alındı.

        Bu kapsamda üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden balıkların korunması ve göçün kesintisiz devam etmesi amacıyla dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

        Akışkanlığı sağlamak, dere yatağı ile koylarda biriken atık malzemelerin inci kefalinin ilerleyişine engel olmasını önlemek için çaba gösteren ekipler, mazgallardan 2 bin 50 kilogram atık çıkardı.

        Temizlik ekipleri, göç yolundaki dere yataklarında biriken evsel atıkları temizleyerek suyun akışını rahatlatmak ve oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
