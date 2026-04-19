        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Kadın girişimci devlet desteğiyle açtığı imalathanede 35 kişiye istihdam sağlıyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın İpekyolu ilçesinde devlet desteğinden yararlanarak unlu mamulleri imalathanesi açan 30 yaşındaki Sibel Karataş, kurduğu işletmede 35 kişiye iş imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        İpekyolu ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Karataş, hayalindeki işletmeyi kurmak için 2024'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) girişimcilik eğitimi aldı.

        Karataş, eğitimini tamamladıktan sonra 2025'te proje hazırlayarak KOSGEB Kapasite Geliştirme Desteği Programı'na başvurdu.

        Projesi kabul edilen kadın girişimci, aldığı makine ekipman desteği sayesinde uzun yıllardır hayalini kurduğu unlu mamulleri imalathanesi açtı.

        35 kişiye istihdam sağladığı işletmesinde börek, açma, simit, baklava, sütlü tatlılar, pasta çeşitlerinin yanı sıra yemekler hazırlayarak satışa sunan Karataş, üretime ve istihdama katkı sağlıyor.

        İşletmesinde meslek lisesi öğrencilerine de staj imkanı sağlayan Karataş, iş yerini daha da büyütmeyi planlıyor.

        - "Üretim yaparak insanlara bir şeyler katmak istiyordum"

        Karataş, AA muhabirine, devletin kadın girişimcilere verdiği destekler sayesinde iş yeri sahibi olduğunu söyledi.

        Daha önce eşiyle unlu mamulleri üretilen iş yerinde çalıştığını belirten Karataş, "Bursa'da eşim bu işi yapıyordu, ben de yanında bir şeyler öğreniyordum. Bir iş yeri açmak için Van'a yerleşme kararı aldık. Daha sonra tuttuğumuz dükkan içimize sindi. Nasıl yapabiliriz diye düşünürken KOSGEB ile tanıştım. Girişimcilik ve ileri girişimcilik eğitimi aldım. KOSGEB'deki yetkililerle görüştüm. Projemi hazırladım, başvurduk ve kabul edildi. Güzel bir destek aldık ve dükkanımızı açtık." dedi.

        Çalışanlarıyla güzel vakit geçirdiğini dile getiren Karataş, şöyle devam etti:

        "Toplamda 35 kişiye istihdam sağlıyoruz. Stajyer öğrencilerimiz de var. Eşim de burada sigortalı çalışıyor ve usta öğreticilik belgesi olduğu için onun da öğrencileri var. Tüm ürünleri uygulamalı olarak yapıyorlar, sadece izletmiyoruz aynı zamanda tezgah bölümünde pişirme yöntemlerini öğreniyorlar ve salon bölümünde çalışıyorlar. Hayalim sadece bir yerde satış yapmak değildi, üretim yaparak insanlara bir şeyler katmak istiyordum. Kadın girişimcilerin iş hayatına atılması için verilen destekler önemli. Devlet desteği olmadan bir iş yeri açmanın maliyeti yüksek."

        Karataş, devlet desteği sayesinde açtığı iş yerinde istihdam sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu iş yerini belki destek almadan açabilirdim ama çok fazla borçlanırdım. KOSGEB ve İŞKUR'un destekleri bize çok yardımcı oluyor. Bu destekler kadın girişimcinin daha az zararla ve kendinden daha az ödün vererek iş yapmasını sağlıyor." diye konuştu.

        Stajyer öğrenci Esra Çelik ise "Gastronomi bölümünü seviyorum ve burada iş öğreniyorum. İlerleyen süreçlerde işletme açmayı düşünüyorum. Ustamız sayesinde burada birçok şey öğrendik. Desteklerden dolayı herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

