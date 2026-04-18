        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da "Eğitimde Motivasyon, Dayanıklılık ve Sürdürebilir Başarı Çalıştayı" düzenlendi

        Van'da Kent Kültür Akademisi Derneği tarafından "Eğitimde Motivasyon, Dayanıklılık ve Sürdürebilir Başarı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Van Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Kotan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan dernek başkanı Lokman Tekin, eğitimde sürdürülebilir başarının önemli olduğunu söyledi.


        Çalıştayda eğitimle ilgili önemli başlıkları masaya yatıracaklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Çalıştayda eğitimde motivasyon kaybı, psikolojik dayanıklılık, tükenmişlik, okul iklimi, aile ve çevresel etkiler, eğitim sistemine ilişkin yapısal sorunlar ve okulda şiddet ile güvenli okul ortamı gibi kritik başlıklar çok yönlü olarak ele alındı. Grup çalışmaları şeklinde yürütülen oturumlarda katılımcılar, sahadan gelen deneyimlerini paylaşarak sorunların temel nedenlerini analiz etti ve çözüm odaklı öneriler geliştirdi. Özellikle eğitimde sürdürülebilir başarı için psikososyal destek, kurumlar arası iş birliği ve uygulamaya dönük stratejiler ön plana çıktı."


        Dernek üyesi Gülcan Gözcü ise "Aslında bugün konuşacağımız her başlık, yalnız öğrencilerimiz için değil, biz eğitimciler için de derin anlamlar taşımaktadır. Eğitim artık sadece bilgi aktarma süreci değil, bireyin kendini tanıması, potansiyelini keşfetmesi ve yaşam boyu öğrenme becerileri kazanması sürecidir. Bu noktada bizlere düşen en önemli görev, öğrencilerimizin içsel motivasyonlarını desteklemek, onları zorluklara karşı güçlendirmek ve başarıyı bir sonuç değil, bir süreç olarak görmelerini sağlamaktır." diye konuştu


        Çalıştaya, akademisyenler, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kaymakam Gilan ADEM'lerdeki üretim çalışmalarını inceledi
        Kaymakam Gilan ADEM'lerdeki üretim çalışmalarını inceledi
        Van'da 4 milyon 100 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da 4 milyon 100 bin lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
        Van'da gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
        Van'da şifa kaynağı 'çiriş otu' tezgahlardaki yerini aldı Dağlardan sofrala...
        Van'da şifa kaynağı 'çiriş otu' tezgahlardaki yerini aldı Dağlardan sofrala...
        Van'da öğrencilere "siber güvenlik" bilinci aşılanıyor
        Van'da öğrencilere "siber güvenlik" bilinci aşılanıyor
        Van'da 2 günlük bebek için ambulans uçak havalandı
        Van'da 2 günlük bebek için ambulans uçak havalandı