Van'da öğrencilere "siber güvenlik" bilinci aşılanıyor

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), gençler arasında güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması ve suçtan öğrencilerin korunmalarına yönelik bilgilendirme çalışması yapıyor.



YYÜ tarafından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle, internetten yapılan dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, şiddet içerikli oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler organize ediliyor.



Daha önce Van Cumhuriyet Başsavcılığının desteğiyle "IBAN dolandırıcılığı, bilişim ve dolandırıcılık suçları" konusunda bilgilendirilen üniversite öğrencilerine, son olarak "siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, hukuki sonuçlar" gibi başlıklarda eğitim verildi.



İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Güven, siber saldırı yöntemleri ve bunlara karşı alınabilecek savunma teknikleri, Van YYÜ Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş da internet güvenliği ve hukuk alanında bilgilendirmede bulundu.



İlk eğitimde 250 üniversite öğrencisinin bilgilendirildiği proje kapsamında yıl sonuna kadar 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.



Eğitim faaliyetlerini organize eden Görentaş, AA muhabirine, dijitalleşmenin hayatın her alanına yayılmasıyla güvenlik risklerinin önemli ölçüde arttığını söyledi.



Bu durumun hem kamu düzenini hem de insan haklarını ciddi şekilde etkilemeye başladığını belirten Görentaş, bu olumsuz etkileri azaltmak için öğrencileri siber güvenlik ve hukuk alanında bilinçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Görentaş, tüm öğrencilerin bu tür eğitimlere katılarak bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İlk programımızda 250 öğrenciye ulaştık. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinden destek alıyoruz. Yıl sonuna kadar 10 bin öğrenciye ulaşma hedefimiz var. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta üzücü olaylar yaşandı. Okullarda gördüğümüz bu olayların siber güvenlikle de bağlantısı var. Ne yazık ki şiddet içeren oyunların yaygınlaşması öğrencileri psikolojik olarak olumsuz etkiliyor. Biz burada hukuki boyutu ele alıyoruz ancak konunun psikolojik yönünün de ele alınması, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Siber dünyada özellikle şiddet içeren oyunlar öğrenciler tarafından çok oynanmaya başlandı. Veliler tarafından ne yazık ki yeterli denetim sağlanamıyor. Bu durum, öğrencilerin şiddete daha meyilli hale gelmesine neden oluyor."



- "Öğrencilerimizi bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz"



Siber suçlara yönelik cezaların oldukça ağır olduğuna dikkati çeken Görentaş, şu bilgileri verdi:



"Yeni Siber Güvenlik Kanunu ile bazı fiiller idari para cezası gerektirirken, bu cezalar oldukça yüksek tutarlara ulaşabiliyor. Örneğin, siber ürünleri izinsiz şekilde yurt dışına çıkarmanın cezası 10 milyon ile 100 milyon lira arasında değişiyor. Siber güvenlik zafiyetlerini bildirmemenin cezası 1 milyon lira ile 10 milyon lira arasında. Siber güvenlik denetimleri kapsamında log kayıtlarını sunmamanın cezası ise 100 bin lira ile bir milyon lira arasında. Bununla birlikte yeni suç tipleri de tanımlandı. İzinsiz siber faaliyetlerde bulunmak, yani siber saldırı gerçekleştirmek, 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası gerektiriyor. Veri sızıntısı söylentisi çıkarma 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasına tabi. Milli unsurlara yönelik siber saldırılar 8 ila 12 yıl, bu unsurlara ait verileri ifşa etmek ise 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası gerektiriyor."



Öğrencilerin büyük kısmının bu cezaların farkında olmadığına işaret eden Görentaş, "Özellikle Siber Güvenlik Kanunu'nun 2025'te yürürlüğe girmiş olması nedeniyle konu henüz yeterince bilinmiyor. Mühendislik öğrencileri dahil pek çok kişi bu düzenlemelerden habersiz. Biz de öğrencilerimizi bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin kesinlikle 'hackerlık' gibi yasa dışı faaliyetlere yönelmemelerini, bu alandaki hukuki düzenlemeleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. Ciddi cezalar var." diye konuştu.

