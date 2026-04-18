Van'da besiciler hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı

Van'da havanın ısınmasıyla besiciler, hayvanlarını yerleşim yerlerine yakın dağların yamaçlarında ve meralarda otlatmaya başladı.



Küçükbaş hayvan ve mera varlığıyla ilk sıralarda yer alan Van'da çetin ve uzun geçen kışın ardından hava ısınmaya başladı.



Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle kış boyunca sürülerini ağıllarda besleyen besiciler, aylar sonra küçükbaş hayvanlarını meralara çıkardı.



Hayvan sahipleri, çetin ve uzun geçen kışın ardından karın kısmen erimesiyle yeşillenen meralarda gün boyunca hayvanlarını otlatıyor.



Çatak ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Şefik Caniş, AA muhabirine, bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.



Nisan ayında olmalarına rağmen halen yüksek kesimlerde yağışların devam etiğini belirten Caniş, "Şu an nisan ayındayız. İnşallah bundan sonra hayvanları meraya salıyoruz. Gerçekten bu sene çok kar yağdı. Havalar daha ısınmadı, ısınsa bizim için daha iyi olacak." dedi.



Zor bir kış geçirdiklerini belirten Muhammet Natur ise "Bu sene kışımız zor geçti. Güneş yüzünü gösterdi. Biz de hayvanlarımızı meraya bırakmaya başladık." diye konuştu.

